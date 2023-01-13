Во Владимирской области полицейские пресекли распространение крупной партии наркотика. На...

Во Владимирской области полицейские пресекли распространение крупной партии наркотика.На официальном сайте УМВД России по Владимирской области сообщается о задержании в Петушинском районе 37-летнего распространителя наркотиков. Оказалось, что мужчина уже был ранее судим.У задержанного были обнаружены 145 бумажных и полимерных свертков с порошкообразным веществом. Это оказалось синтетическое наркотическое средство — метадон (более 100 граммов). Мужчина планировал разложить пакетики с запрещенным веществом по тайникам.Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»).Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области