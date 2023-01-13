Более 731 млн рублей будет потрачено во Владимирской области в 2023 году на реализацию федерального проекта «Чистая вода», направленного на повышение качества питьевой воды. Об этом сообщили в

Более 731 млн рублей будет потрачено во Владимирской области в 2023 году на реализацию федерального проекта «Чистая вода», направленного на повышение качества питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Работы планируются на 7 объектах, в том числе на трех – в Меленковском районе. Кроме того, в планах властей – построить водопровод Радиозаводскому шоссе