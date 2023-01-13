Прокуратурой Петушинского района установлено, что между администрацией города Петушки и ООО...

Прокуратурой Петушинского района установлено, что между администрацией города Петушки и ООО «Владсервиспроект» был заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ.Для последующего строительства газопровода высокого давления и газопроводов низкого давления для газификации 32 жилых домов в восточной части города Петушки.Цена контракта составила 770 тыс рублей. Подрядчиком работы выполнены полностью, однако, в нарушение условий контракта, оплата в установленный срок не произведена.По результатам проверки прокурором главе администрации г. Петушки внесено представление, которое рассмотрено, признано обоснованным, задолженность перед коммерческой организацией погашена в полном объёме, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Прокурором возбуждено дело административном правонарушении по статье "Нарушение срока оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд".Фото https://www.pxfuel.com/