Во Владимирской области семья убитой и расчлененной ковровчанки требует 2 миллиона рублей...

Во Владимирской области семья убитой и расчлененной ковровчанки требует 2 миллиона рублей компенсации13 января в Ковровском городском суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве Светланы Савиной.Нашумевшее дело вызвало большой резонанс. Как мы рассказывали, https://vladtv.ru/incidents/136756/26 августа 2022 года стало известно о пропаже 43-летней жительницы Коврова. К ее поискам подключилась полиция и волонтеры спасательного отряда «ЛизаАлерт».31 августа нашли убитую женщину, ею оказалась Светлана, у которой осталось двое детей. Тело жертвы выносили в нескольких мешках. Убийца был задержан по горячим следам.Оказалось, что обвиняемый, пригласив Светлану к себе домой, во время распития спиртных напитков причинил ей телесные повреждения, в результате которых она скончалась на месте происшествия. В целях сокрытия преступления мужчина решил избавиться от тела потерпевшей.Уголовное дело против Кирилла Александрова рассматривается уже более 4 месяцев.Заседание, проходившее в конце декабря, было отложено для предоставления дополнительных доказательств и ходатайств. 13 января разбирательства по делу продолжили. Был рассмотрен иск от сына погибшей о возмещении морального и материального вреда.Семья требует взыскать с подсудимого моральную компенсацию и имущественные убытки в размере 2,2 миллиона рублей.Суд принял иск, следующее слушание назначено на конец января, рассказали в издании «Город Ковров».Фото: официальный телеграм-канал СУ СК России по Владимирской области