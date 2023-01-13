Сотрудники прокуратуры отметили свой профессиональный праздник. Во Владимире сегодня прошло...

Сотрудники прокуратуры отметили свой профессиональный праздник. Во Владимире сегодня прошло торжественное собрание, посвященное этому событию.На встрече подвели итоги прошедшего года. При активном взаимодействии с администрацией региона прокуратура решала задачи по восстановлению прав дольщиков, обеспечению лекарствами льготников, защите жилищных прав граждан, реализации нацпроектов. Приказом генпрокурора России отличившихся сотрудников и ветеранов ведомства наградили знаками отличия и наручными часами. Поздравили сотрудников прокуратуры глава региона Александр Авдеев и председатель Заксобрания Владимир Киселев.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Нам необходимо сделать все, чтобы историю невозможно было переписать. В том числе сейчас, конечно, идет серьезнейшая работа формирования органов прокуратуры по российским солдатам на новых территориях. И, безусловно, наша сейчас текущая задача - обеспечение прав, защита интересов и помощь семьям мобилизованных, добровольцев, контрактников для того, чтобы они чувствовали себя всегда защищенными.Андрей Жугин, исполняющий обязанности прокурора Владимирской области:- Налажен непрерывный надзор за работой предприятия оборонно-промышленного комплекса, многократно активизирован прямой диалог граждан с бизнес-сообществом. Проведенные тематические приемы и встречи позволили решить и выявить множество проблемных вопросов. Каждое пятое обращение удовлетворено и приняты меры прокурорского реагирования. Особое внимание уделено социально уязвимым категориям населения: инвалидам, престарелым, малоимущим и многодетным семьям.