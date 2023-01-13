Календарь опубликовало министерство просвещения.

Во Владимирской области утвердили даты сдачи ЕГЭ на 2023 год. Календарь опубликовало министерство просвещения.Основной этап пройдёт с 26 мая по 17 июня. Начало каждого экзамена, как обычно, в 10 часов утра.Для 11-классников график выглядит следующим образом:Досрочно экзамены начнут приниматься с 20 марта. Для двоечников и тех, кто пропустит сдачу по уважительной причине, зарезервированы повторные даты. Вторые попытки школьникам будут давать вплоть до 19 сентября.Расписание для 9-классников:Досрочный период начнётся с 21 апреля, а дополнительный продлится до 23 сентября.