Управление Роспотребнадзора по Владимирской области подвело итоги 2022 года по надзору за пищевыми продуктами, изготовленными на территории региона. Так, в 2022 году было исследовано 10 657

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области подвело итоги 2022 года по надзору за пищевыми продуктами, изготовленными на территории региона. Так, в 2022 году было исследовано 10 657 различной еды, из них 2.1 % от всех исследованных проб не соответствовал гигиеническим нормативам. Процент нестандартных проб как отечественной, так и импортной продукции, реализуемой в торговой сети по микробиологическим