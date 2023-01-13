Погрузка на железной дороге во Владимирской области выросла на 3,3% в 2022 году.
Как сообщает...
Погрузка на железной дороге во Владимирской области выросла на 3,3% в 2022 году.
Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, за 2022 год погружено:
• промышленного сырья и формовочных материалов – 632 тыс. тонн (-5,5% к 2021 году);
• строительных грузов – 366 тыс. тонн (+5,2%);
• метизов – 95 тыс. тонн (-15,9%);
• лесных грузов – 83 тыс. тонн (-11,5%);
• нефти и нефтепродуктов – 19 тыс. тонн (+68,2 %).
Фото: Официальный телеграм-канал Горьковской железной дороги