Погрузка на железной дороге во Владимирской области выросла на 3,3% в 2022 году. Как сообщает...

Погрузка на железной дороге во Владимирской области выросла на 3,3% в 2022 году.Как сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги, за 2022 год погружено:• промышленного сырья и формовочных материалов – 632 тыс. тонн (-5,5% к 2021 году);• строительных грузов – 366 тыс. тонн (+5,2%);• метизов – 95 тыс. тонн (-15,9%);• лесных грузов – 83 тыс. тонн (-11,5%);• нефти и нефтепродуктов – 19 тыс. тонн (+68,2 %).Фото: Официальный телеграм-канал Горьковской железной дороги