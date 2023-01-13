Скорее всего, 70-летний водитель серого Хендая на повороте выехал на полосу встречного движения и...

Скорее всего, 70-летний водитель серого "Хендая" на повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом.В результате, как мы уже сообщали, между сёлами Фёдоровское и Звенцово Юрьев-Польского района оба автомобиля вынесло страссы. А грузовик с прицепом сложился пополам.По предварительным данным, водитель легкового авто и его 69-летняя пассажирка госпитализированы с многочисленными переломами и сотрясением головного мозга.Фото Фото и видео ВК ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЕ ИЗВЕСТИЯ. ЧЕСТНЫЕ НОВОСТИ.