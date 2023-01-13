Накануне в 14 часов 48 минут поступил сигнал о возгорании частного жилого дома в деревне Дениово...

Накануне в 14 часов 48 минут поступил сигнал о возгорании частного жилого дома в деревне Дениово Гороховецкого.К приезду пожарных уже налицо было горение частного деревянного жилого дома и гаража на общей площади 60 кв.м. Пожар был обнаружен поздно, когда огонь уже успел разойтись по деревянным конструкциям.К сожалению, в ходе тушения на месте обнаружено тело погибшего 65-летнего мужчины, предположительно хозяина дома.По предварительной информации дознавателей МЧС России, причсина пожара - аварийное состояние печного оборудования, которое работало в день трагедии, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники и 14 человек, в том числе добровольная пожарная команда «Пролетарец».Фото https://www.pxfuel.com