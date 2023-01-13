Федеральная трасса М-7 в черте Покрова (Петушинский район) сплошь покрыта ямами в...

Федеральная трасса М-7 в черте Покрова (Петушинский район) сплошь покрыта ямами в асфальте."Руководители всех уровней власти, до каких пор мы будем страдать от этого бездействия?! - спрашивают водители в ТГ "Подслушано во Владимире" - Сегодня у автомобилей отрываются колеса, ломаются подвески, гнутся диски - и происходят ДТП. Неужели всем наплевать на обстановку сложившуюся на данном участке дороги?"Граждане законно возмущаются тем, что оза дорогу организации не находят средств и времени для принятие мер по устранению выбоин."В тоже время, хотелось бы понимать, надзорные органы - контролирующие безопасность нашего дорожного движения?!" - задается вопросом автор.Фото ТГ "Подслушано во Владимире"