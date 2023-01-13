По программе догазификации в регионе выполнено уже более 5 тысяч подключений.

Во Владимирской области выполнили 5350 заявок на догазификацию. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.Напомним, что в области введены скидки и компенсации на покупку газового оборудования, а также на подведение сетей к жилому дому. Размер субсидии при подключении вырос до 100 тысяч рублей. Ей могут воспользоваться ветераны и инвалиды войн, члены их семей, а также многодетные и малоимущие. За пять лет выплату получили более 5500 льготников. В 2023 году на эти меры господдержки заложено 100 млн рублей.Напомним, что при догазификации в уже газифицированных населённых пунктов трубы подводятся бесплатно только к границам земельного участка, а к дому их нужно вести уже за свой счёт. Внутридомовое оборудование тоже нужно покупать самостоятельно.Сейчас голубым топливом не обеспечено более 28 тысяч домовладений, но при этом принято более 12,5 тысяч заявок на монтаж коммуникаций. Подать документы на социальную газификацию можно на госуслугах, в МФЦ и «Газпроме».