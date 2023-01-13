Во Владимирской области женщине не начисляли пособие на ребёнка из-за её близнеца в другом...

Во Владимирской области женщине не начисляли пособие на ребёнка из-за её "близнеца" в другом регионе.На официальном сайте прокуратуры региона сообщается об удивительном случае. Жительнице Владимира отказали в назначении ежемесячного денежного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет из-за того, что перепутали её с другим человеком.Всё началось с того, что отделение Пенсионного фонда России по Владимирской области, куда женщина обращалась несколько раз, обосновало свой отказ «наличием у заявительницы двух автомобилей».Правда, оказалось, что указанные машины на самом деле находятся в собственности у другого человека (и в другом регионе!), но с аналогичными фамилией, именем и отчеством. По факту - неизвестная девушка оказалась "близнецом" заявительницы по документам для сотрудников Пенсионного фонда.В итоге жительнице Владимира всё же была назначена ежемесячная денежная выплата на ребёнка и произведен перерасчет.Фото: pxfuel.com