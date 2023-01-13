Во Владимирской области жителей старого аварийного дома переселили в новый - такой же. В Лакинске...

Во Владимирской области жителей старого аварийного дома переселили в новый - такой же.В Лакинске переселенцы из аварийного фонда просят о помощи. Новое здание, в которое их переселили, сейчас само уже впору считать аварийным. В управляющей компании заявляют, что не в состоянии качественно содержать дом. Репортаж Ольги Яцык.- Труба эта вся сырая, вода. Ну, так не должно быть.Жильцы дома по адресу Майская, 5, отчаянно пытаются спасти свои квартиры от разрушения. Здание, построенное восемь лет назад, буквально распадается на части. В подъездах грязь и разводы от потекшей кровли. Вода заливает квартиры и угрожает безопасности людей, попадая в проводку. Ситуация выглядит ироничной, потому что здесь, в основном, живут переселенцы из аварийного жилья. Татьяна с мужем сделали ремонт за свой счет и теперь не знают, чего ожидать. В комнатах постоянная влажность, потому что окна не защищают от холода.Татьяна, жительница дома:- Тут все течет, все проморожено, вода. И в каждой комнате так, в каждой комнате.Соседи Татьяны и вовсе уже потеряли веру в то, что дом приведут в порядок. В управляющей компании на ситуацию не реагируют, хотя проблемы начались сразу после заселения людей.Елена, жительница дома:- Мы только въехали - в руках все осталось, вся сантехника. Куда ни пойдешь - кран отвалился. Мы уже все поменяли сами.И так во всем. Екатерина вообще едва не осталась без части стены, когда попыталась прибить вешалку.Ольга Яцык, корреспондент:- Жильцы данного дома не могут сделать даже элементарный косметический ремонт, так как при вбивании гвоздя в стену сразу появляются вот такие трещины.Вдобавок к этому жильцы заявляют, что управляющая компания "Жилстрой" не занимается уборкой дома и не желает ремонтировать кровлю. Жизни и здоровью людей угрожают сосульки и снег, который с крыши никто не убирает. Эти фотографии были сделаны в январе прошлого года. Тогда у Любови Афанасьевой затопило ванную и кухню. Девушке пришлось дойти до областной прокуратуры, чтобы добиться проведения ремонта за счет управляющей компании. Но в декабре ситуация повторилась.Любовь Афанасьева, жительница дома:- В декабре я дважды обращалась в управляющую компанию. Также тек угол кухни и коридора. Приходили сотрудники с чердачного помещения и счищали снег, но крышу никто не чинил.Мы отправились к руководителю управляющей компании. По его словам, дом изначально был построен с нарушениями, а на полноценное его содержание не хватает средств. Пять лет здание было на гарантии от застройщика, но теперь все работы - за счет владельцев квартир. Поднимать тариф - решение непопулярное, поэтому компания на это не идет. Да и работать с жильем из социального фонда - невыгодно.Сергей Балакирев, финансовый директор управляющей компании «Жилстрой»:- Это убыточно. Прибыли - нету. Поэтому как социальную нагрузку мы их держим. Я бы с удовольствием расторг договор.Удивляет еще и то, что в "Жилстрое" признают, что не занимались уборкой дома. Хотя согласно законодательству, обязаны это делать.Сергей Балакирев, финансовый директор управляющей компании «Жилстрой»:- Административная ответственность на вас ляжет. И наложение штрафа.- Да.- И вы готовы ее нести?- Ну, тут вариант такой. Если люди докажут, что я нарушил. Да, а что я - отказываться буду?В итоге, первые ремонтные работы по замене козырьков над подъездами управляющая компания обещала провести до конца января. В противном случае, жильцы дома будут обращаться в суд и прокуратуру.Ольга Яцык, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»