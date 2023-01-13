Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести новые меры в отношении тех, кто оскорбляет Россию и ее вооруженные силы. Существующих в современном законодательстве инструментов реагирования на такие действия недостаточно, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал ввести новые меры в отношении тех, кто оскорбляет Россию и ее вооруженные силы. Существующих в современном законодательстве инструментов реагирования на такие действия недостаточно, написал председатель ГД в своем телеграм-канале.Высказывания против России, ее граждан и вооруженных сил могут расцениваться как призывы к экстремизму или дискредитация армии, отметил политик. Но покинувшие страну люди не опасаются уголовного преследования, констатировал Володин.По его словам, "уехавшие из страны негодяи" живут безбедно благодаря России. Они сдают в аренду недвижимость и продолжают получать гонорары."При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться", – возмутился спикер Госдумы.Председатель ГД предложил дополнить Уголовный кодекс положениями о конфискации имущества. Полученные средства позволят возместить ущерб, нанесенный этими людьми, полагает Володин.Ранее спикер уехавшим из России печальную участь на Западе. Скитальцев ждет участь использованного материала – они станут ненужными, заявил политик.Также Володин аресты покинувших Россию бизнесменов на Западе. Председатель ГД напомнил о словах президента Владимира Путина, который неоднократно предупреждал предпринимателей о таком развитии событий.