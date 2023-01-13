Оксана Самойлова устроила семейную драму в жизни репера Джигана.

Оксана Самойлова устроила семейную драму в жизни репера Джигана.В декабре прошлого года реперДжиган и Оксана Самойлова отметили десятую годовщину брака. Поскольку десятьлет назад у них не было свадьбы, в честь события они устроили шикарноеторжество. Оксана примерила белое платье стоимостью в несколько миллионоврублей, а Джиган заново признался в любви. Дети пары также присутствовали напразднике.В семье Оксаны Самойловойи Джигана есть интересная традиция. Они играют в игру "Камень, ножницы,бумага" и проигравший устраивает праздник на 14 февраля. Вот уже два годаподряд выигрыш доставался Оксане. Увы, но и в третий раз победа ушла жене. Джиганутакой расклад событий пришелся не по душе."Это не по любви, непо-христиански. Почему ты ничего не делаешь? Я не могу так жить", — грустновысказался трижды облапошенный Джиган, пока Оксана снимала его на камеру.Поклонники непервый раз замечают, как Джиган взвывает от семейной жизни. Неудивительно, ведьу артиста не только жена, но и четверо детей. Каждый праздник в семьеотмечается с размахом, что требует сил, времени и денег. Поэтому и послеочередного проигрыша Джиган сильно расстроился. Возможно, Самойловаприслушается к поклонникам и в этом году сделает сюрприз сама.