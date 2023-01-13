Ксения Собчак продолжает рассказывать про ремонт своего нового дома.

Ксения Собчак продолжает рассказывать про ремонт своего нового дома.На ютуб-канале телеведущейКсении Собчак появились два больших фильма, в которых она рассказывает про свойдом. Каждая деталь дома выполнена с особой любовью и вниманием. Так, детские комнатывыполнены в индивидуальном стиле, книги на книжных полках отобраны личнородителями, а в ванной комнате есть даже отдельный холодильник для косметики. Кромеэтого, двери в комнаты открываются по отпечатку пальца — все ради безопасностижителей.Особое внимание всвоем доме Ксения Собчак выделила кухне. Выбрав для кухни российский бренд,звездная блондинка даже не ожидала количество негатива, с которым ей придетсястолкнуться. Дошло до того, что Собчак публично оправдалась за шикарный ремонтсвоей кухни и столовой.В социальныхсетях Ксения Анатольевна поясняет, что российский бренд выполнил заказ загораздо меньшую стоимость, чем это сделал бы другой европейский бренд. Собчакабсолютно довольна своим выбором и уверяет, что это не первая кухня, заказаннаяв этом магазине."Да, ядействительно считаю, что кухни этого бренда — это недорого. При этом ккачеству, дизайну и сервису у меня вопросов нет", — поясняет ведущая.