В минувшем году в ОАЭ, Катаре, США, Германии и Венгрии открылась абсолютно уникальная недвижимость.

В минувшем году в ОАЭ, Катаре, США, Германии и Венгрии открылась абсолютно уникальная недвижимость.Каждый день на нашей планете возводятся здания. Численность населения Земли стремительно растет, поэтому люди нуждаются в новой недвижимости. И речь здесь идет не только о жилых домах, но и об уникальных объектах, которые строятся скорее в развлекательных целях. Некоторые из них становятся настоящими шедеврами архитектуры. Рассказываем о самых необычных зданиях, появившихся в 2022 году.Дубай, безусловно, является одной из главных туристических мекк на нашей планете, поэтому там с завидным постоянством открывается абсолютно уникальная недвижимость. В их числе – Музей будущего, выполненный в форме кольца, стоящего на ребре. Здание из металла и стекла снаружи украшено арабскими буквами.Вообще, азиатские государства способны удивить масштабом и роскошью. В 2022 году Катар принимал Чемпионат мира по футболу, поэтому многочисленные болельщики могли насладиться местной архитектурой. Так, в Дохе построили торговый центр в виде цифр 2022. Недвижимость, по задумке авторов, можно различить с высоты самолета.Переносимся в США. Жителей Нью-Йорка, конечно, невозможно удивить высокими зданиями, однако в 2022 году в городе построили самый тонкий в мире небоскреб. Соотношение сторон здания – 24:1. Самая тонкая часть достигает всего нескольких метров, из-за чего вершина постоянно раскачивается на ветру.В минувшем году в Берлине свои таланты продемонстрировал российский архитектор Сергей Чобан. По его проекту возвели самую большую деревогибридную недвижимость в Германии. Гибридность означает, что при строительстве использовали и иные материалы. Шедевр архитектуры впечатляем свои атриумом с большим количеством зелени, древовидными колоннами и парящими в воздухе лестницами.Комбинацией творческих идей является Музей музыки в Будапеште. Стеклянное здание стоит в центре природного парка. Недвижимость выделяется огромной крышей в виде шапки гриба, которая как бы парит над ландшафтом. Через дырки шапки прорастают деревья и проходят солнечные лучи.