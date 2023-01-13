Ни помыться, ни вымыть посуду. У жителей дома 27а по Судогодскому шоссе уже 5 дней нет горячей воды. В трудном положении оказались только жильцы 3 и 4 подъездов. Выкручиваются они как могут.

Ни помыться, ни вымыть посуду. У жителей дома 27а по Судогодскому шоссе уже 5 дней нет горячей воды. В трудном положении оказались только жильцы 3 и 4 подъездов. Выкручиваются они как могут. Самые предприимчивые изобретают аналог смесителя, используя канистру. Другие по старинке – греют воду в кастрюлях. Анна Мартыненко, жительница дома №27а Мы просто греем