Жители Владимирской области могут принять участие во всероссийской акции и посчитать зимующих...

Жители Владимирской области могут принять участие во всероссийской акции и посчитать зимующих утокПрофессиональные орнитологи зовут владимирцев на помощь. В предстоящие выходные пройдет Всероссийская акция "Серая шейка". Жителей региона призывают принять в ней участие и посчитать уток, зимующих на ближайшем к дому водоеме.Среднезимний учет водоплавающих и околоводных птиц проводится ежегодно. Специалисты таким образом выясняют, насколько важны для уток такие "холодные зимовки", какие виды птиц предпочитают коротать зиму дома и сколько их. В Центральной полосе это в основном кряквы. Нужно заранее выбрать маршрут, прикинуть площадь водоема, внимательно пересчитать птиц (желательно - сфотографировать), занести все данные в дневник наблюдений и отправить его на электронную почту Союза охраны птиц России. Подробная информация об акции есть на их официальном сайте.