Прокуратура добилась восстановления водоснабжения села Чеково.

Жители села Чеково Юрьев-Польского района просидели новогодние праздники без воды. Водоснабжение прекратилось в конце декабря, а подачу ресурса возобновили лишь на днях.Из-за аварии на сетях водоснабжения упало давление. Местный МУП перекрыл воду. Ещё 26 декабря его руководитель получил представление, но аварию устранили уже в январе, а воду подали 11 числа.«В настоящее время водоснабжение жилых домов села Чеково возобновлено», - уточнили в пресс-релизе прокуратуры, опубликованном 13 января.Директору МУПа грозит штраф - до 1000 рублей.Добавим, что в праздники для местных жителей был организован подвоз воды, но им все равно приходилось ездить в соседние деревни, чтобы запастись ей. В ближайшее время в районе проведут разведку запасов подземных вод для организации бесперебойного водоснабжения Чеково.