«Детский сад на выгуле»: о дружбе зубрят и кабанят во Владимирской области рассказала зоолог Юлия...

«Детский сад на выгуле»: о дружбе зубрят и кабанят во Владимирской области рассказала зоолог Юлия Буянова.Экскурсовод Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области и зоолог Юлия Буянова уже долгое время ведёт интересный блог о природе и животных «Гнездо натуралиста» и группу Клязьминско-Лухского заказника во Вконтакте.И как же удивительно было наблюдать в январские праздники - кадры, где семейства зубров и кабанов мирно гуляют возле подкормочных мест. Все вместе! Неужели эти животные действительно могут дружить между собой? И как зубрята на самом деле относятся к кабанятам? Играют ли, испытывают дружескую привязанность, не дерутся ли?На многочисленные вопросы корреспондента ГТРК «Владимир» очень честно ответила Юлия Буянова.«Зубрята тренируют на поросятах свои лидерские качества…»- Мы наблюдали за вашим блогом все январские праздники, вы действительно в такие аномальные морозы жили на территории Клязьминско-Лухского заказника, в лесу?- Да, второго января, сразу после наступления Нового года мы уехали на территорию Клязьминско-Лухского заказника, на базу ГБУ «Дирекция ООПТ». У нас здесь собралось сразу несколько рабочих групп и волонтеров. Из специалистов-биологов были орнитологи, териологи и этологи, а также наши ученики и помощники. Териологи ходили в лес, чтобы исследовать волков. Это исследование сотрудников Дирекции ООПТ совместно с РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева и ИПЭЭ им. А.Н. Северцова длится уже второй зимний сезон. Специалисты ходят по лесу, фиксируют все видимые следы их пребывания на территории и собирают пробы экскрементов для дальнейшего изучения их питания, генетики. Я водила экскурсии по «Тропе Могучего зубра», кольцевала птиц и выполняла функцию жизнеобеспечения рабочих групп совместно с волонтерами.- Вы пишете, что в этом году особенно много «малышей», это действительно так? Кадры удивительные! Может быть, есть какие-то цифры или просто общая информация (сравнение) сколько зубров было - сколько стало, а … кабанчиков?- Кабанчиков мы пока не считали, их учет будем проводить в конце зимы, а вот в семействе зубров прибавилось 17 телят! И то, это пока еще предварительные подсчеты. Регулярно у кормушек мы видим порядка 80 зубров, однако это не точное количество, их учетом нам еще только предстоит заняться. Около двух десятков зубров живут в лесах (ходят вокруг кормушки) и еще больше – находятся где-то в глубине заказника, об их существовании мы знаем лишь благодаря оставленным следам.- А как семьи зубров и кабанчиков так мирно уживаются у кормушки?- Ну, как сказать, мирно… Их взаимоотношения основаны на взаимном уважении личных границ, и как только представители одного из «племен» нарушают границы представителей другого, то более сильные сразу ставят слабых «на место». Роль более сильных тут, конечно, выполняют зубры. Подкормочная площадка – это их территория, они здесь главные и лишь позволяют кабанам находиться рядом до тех пор, пока те не начинают сильно наглеть. Нередко мы наблюдали, как мелкие телята (или наоборот, взрослые быки и коровы) гоняют, толкают кабанов.- А как животные переносят такие лютые морозы?- В принципе, животные, родившиеся и выросшие в дикой природе, не имеющие проблем со здоровьем, морозы переносят спокойно. Да, им холодно, но не критично. Главное – хорошо питаться. Визуально, морозы перенесли все, даже самые маленькие зубрята, которые родились позже срока.- Вы так интересно написали в своём блоге: «Зубрята тренируют на поросятах свои лидерские качества, гоняя их. Подростки кабанов иногда гоняют маленьких зубрят, но тогда им на выручку приходят уже либо подростки зубра, либо взрослые коровы. Это их территория, нельзя баловаться всяким тут!»- Поросята часто мешаются под ногами, бегают, бесят зубрят, и те опускают рога, разгоняют их. Вчера мы наблюдали, как зубренок толкнул поросенка носом. Вероятно, в некоторых случаях зубрята с ними пытаются играть, но поросята этого не понимают, пугаются и с визгом уносятся прочь. Для поросят вообще не свойственно предаваться играм. Еще вчера их, кстати, разгонял взрослый бык. Чем они ему помешали – хороший вопрос.- Кстати, у животных есть привязанности? Имеем ввиду, у кабанчика к кабанчику (друзья), у зубра к конкретному зубру (братья). Или все вместе держатся, никаких привязанностей?- У кабанов особых привязанностей нет. Только у матерей и детей, и то, только пока поросята совсем маленькие. А у зубров бывает очень трогательная дружба между маленькими телятами, а еще - надолго сохраняется связь между матерью и ее повзрослевшими дочерьми.«Кабаны – плохие родители, а вот зубры – хорошие…»- А какие родители – кабаны и зубры? В этом большом «детском саду на выгуле» …- Кабаны – плохие. Зубры – хорошие. Это если говорить простым человеческим языком. Если говорить сложным биологическим, то здесь речь идет о двух принципиально разных стратегиях выращивания потомства. У кабанов так называемая «R» -стратегия, а у зубров – «K» -стратегия. В первом случае стратегия размножения предполагает быструю смену поколений, короткий период беременности, высокую смертность и большое количество детей, за которыми особо не следят и сильно не заботятся (если вообще заботятся). Ну, помрут, значит помрут – «какая разница»?- У зубров же всё иначе. Они, спустя 9 месяцев, рождают всего одного, в редчайших случаях - двух телят, за которыми тщательно следят, оберегают всем стадом. Каждый ребенок там – на вес золота! Теленок ходит с мамой больше полутора лет, вплоть до рождения следующего малыша, и даже тогда связь с мамой не сразу рвется, а постепенно. Мы наблюдали, что «родственницы» относятся друг к другу гораздо более лояльно, чем к «соседкам». Продолжительность жизни у зубра тоже значительно дольше, чем у большинства кабанов, и достигает 20-25 лет. Смена поколений происходит медленно, так как каждая телочка созревает лишь на 3-м году жизни, а приносит теленка не раньше 4-го, а то и позже.Юлия Буянова рассказала, что наблюдать за животными в их естественной среде обитания – в лесу – очень интересно! И пусть холодно, снежно, местами – непроходимо, но это необходимо для изучения разных видов животных и птиц, для научных исследований.«Жизнь на кордоне – это …походы, зимние маршруты, это зубры, гуляющие вокруг, это вой волков, доносящийся из леса, это отсутствие желания уезжать и постоянное желание вернуться. Это то, что трудно описать словами…» - признаётся зоолог.А ещё экскурсовод Юлия Буянова отмечает, смеясь, что иногда чувствует себя «пастухом». Ещё бы! Каждый январский день… с одной стороны – коровы, а с другой – свиньи.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: Юлия Буянова