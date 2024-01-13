Правительство области повели итоги прошедших новогодних каникул. Несмотря на морозы более 20 000 человек участвовали в городских новогодних мероприятиях. Сквер “Липки” стал основной

Правительство области повели итоги прошедших новогодних каникул. Несмотря на морозы более 20 000 человек участвовали в городских новогодних мероприятиях. Сквер “Липки” стал основной площадкой для Новогоднего фестиваля и “Рождественских гуляний”. Его посетило более 500 человек. А всего праздник решили встретить на городских площадках свыше 3000 жителей города. В дни новогодних каникул в регионе прошло более