Новогодняя столица России — Суздаль смог принять в праздники более 100 тысяч гостей. «Несмотря на...

Новогодняя столица России — Суздаль смог принять в праздники более 100 тысяч гостей.«Несмотря на аномальный мороз, «репетиция» празднования 1000-летия Суздаля прошла успешно….» - отметил в своем официальном telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Туристов впечатлили музыкальная ёлка, шоу Ирины Слуцкой и, конечно же, уникальное Световое шоу.«… Понравились гостям суздальчата. Кто-то даже заботливо кутал их от холода. Благодарю администрацию Суздаля, областной Минкульт, наших партнёров и артистов, которые постарались, чтобы праздник удался!» - подвёл итоги Александр Авдеев.Известно, что в данный момент Правительство Владимирской области создаёт режиссёрскую группу для организации и проведения новых ярких мероприятий юбилейного года.«… Взяли в работу и моменты, которые нужно усовершенствовать. Это и вопрос с парковками, и совместная с Заксобранием доработка областной нормативной правовой базы по упорядочению деятельности предпринимателей, которые катают людей на лошадях и снегоходах, и система видеонаблюдения и безопасности в целом. Суздаль должен становиться всё более комфортным для жителей и гостей и оставлять о себе самые лучшие впечатления...» - рассказал губернатор Владимирской области в своих официальных соцсетях.Фото: В. Пакулина и В. Чучадеева, https://t.me/avdeev_o_vazhnom