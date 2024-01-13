Памятка для жителей Владимирской области: что делать, если вы или ваш товарищ провалились под...

Памятка для жителей Владимирской области: что делать, если вы или ваш товарищ провалились под лёд?Управление гражданской защиты города Владимира и администрация областного центра напоминают: чрезвычайно опасным фактором рыбалки в зимний период является — местами тонкий и непрочный лед.Что делать, если вы или ваш товарищ (кто-то из друзей или близких) неожиданно провалились под лёд?1. Прежде, чем выйти на лед, убедитесь в его прочности.Человек может погибнуть в воде в результате переохлаждения через 15-20 минут после попадания в ледяную воду.2. Используйте проверенные тропы по льду.При их отсутствии, маршрут передвижения должен быть выбран на берегу заранее, при этом обходите подозрительные места!3. В случае проявления типичных признаков непрочности льда (треск, прогибание, наличие воды на поверхности) - немедленно вернитесь на берег, идите осторожно, не отрывая ног от поверхности льда и делая скользящие движения, в крайнем случае — ползите.4. Не отправляйтесь на рыбалку в плохую погоду (туман, снегопад, сильный ветер), а также ночью.На лед следует выходить только в светлое время суток:- Обходите перекаты, полыньи, проруби, края льда.- Не проверяйте прочность льда ударом ноги, не ловите рыбу у промоин, какой бы клев там не был!- При вас всегда должны быть прочная веревка и нож.Если, вдруг, лед под вами всё же проломился:- не паникуйте, попытайтесь сбросить тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;- попытайтесь выбраться из воды на лед самостоятельно. Для этого необходимо упереться в край льдины руками, лечь на нее грудью и вытащить поочередно ноги на лед. После этого нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении.Внимание!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя вставать и бежать, поскольку можно снова провалиться под лед.Бывают случаи, когда пострадавший не может выбраться из воды самостоятельно. В этой ситуации ему нужна срочная помощь.Если беда произошла рядом с берегом, то:- сообщите товарищу, что идёте ему на помощь, это придаст ему уверенность и надежду;- нужно подать ему веревку, шарф или, например, длинную палку;- для обеспечения прямого контакта с пострадавшим, к нему можно подползти и вытащить за руку или одежду.В спасении одновременно могут принимать участие несколько человек, держа друг друга за ноги.Помните!В такой ситуации действовать нужно решительно, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает и может погрузиться под воду.На берегу пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хорошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.Важно!Если пострадавший в сознании - напоите его горячим чаем! Нельзя растирать тело снегом, давать алкоголь, этим можно нанести серьезный вред организму.Телефон вызова экстренных оперативных служб - «112».Фото: freepik.com