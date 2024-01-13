Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

У Белого дома во Владимире начали благоустраивать старые сады. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.На первом этапе облагораживания парка на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Мира здесь вырубят деревья, затем спроектируют и к концу 2025 года построят велодорожку вдоль дороги, ливнёвку и прочее. Сумма контракта составила 181,6 миллион рублей. Подрядчик – ДСУ-3.Затем, по плану, очистка и берегоукрепление прудов, установка гидротехники, далее – благоустройство самого парка.