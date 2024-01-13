В 2024 году из-за пика активности солнца жителей Владимирской области ожидают сильные магнитные...

В 2024 году из-за пика активности солнца жителей Владимирской области ожидают сильные магнитные буриОб этом РИА Новости сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН - Сергей Богачёв.«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной...», - рассказал специалист.Сергей Богачёв уточнил, что в точности спрогнозировать вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле, которые они вызовут, невозможно. То есть можно рассуждать лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки, которая ожидает землян в 2024 году.Следует отметить, что солнечная активность то растёт, то понижается по законам природы. Сейчас приближается именно «максимум».Солнечные циклы неоднородны. Учёные наблюдают их уже 300 лет, а вся активность Солнца в XXI веке далека от рекордной. Сергей Богачёв оценил её примерно в 60% от максимальных значений:«Максимальные по мощности циклы должны произойти только в середине века...» - подчеркивает специалист.Рекордной для 2023 года стала вспышка Х2.8 (С - слабые вспышки, М – умеренные, Х- сильные).В 2024 году учёные обещают жителям Владимирской области (да и всей России!) сильные (и частые) магнитные бури.Фото: https://tesis.xras.ru/Читайте также:«Рекордная с 2017 года вспышка произошла на Солнце. Ожидают ли жителей Владимирской области магнитные бури в январе?»