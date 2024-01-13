В 2024 году из-за пика активности солнца жителей Владимирской области ожидают сильные магнитные...
В 2024 году из-за пика активности солнца жителей Владимирской области ожидают сильные магнитные бури
Об этом РИА Новости сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН - Сергей Богачёв.
«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, поэтому, в целом, если сравнивать 2024 год с 2023-м, по любым прогнозам, он будет более активный. Как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной...», - рассказал специалист.
Сергей Богачёв уточнил, что в точности спрогнозировать вспышки на Солнце и магнитные бури на Земле, которые они вызовут, невозможно. То есть можно рассуждать лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки, которая ожидает землян в 2024 году.
Следует отметить, что солнечная активность то растёт, то понижается по законам природы. Сейчас приближается именно «максимум».
Солнечные циклы неоднородны. Учёные наблюдают их уже 300 лет, а вся активность Солнца в XXI веке далека от рекордной. Сергей Богачёв оценил её примерно в 60% от максимальных значений:
«Максимальные по мощности циклы должны произойти только в середине века...» - подчеркивает специалист.
Рекордной для 2023 года стала вспышка Х2.8 (С - слабые вспышки, М – умеренные, Х- сильные).
В 2024 году учёные обещают жителям Владимирской области (да и всей России!) сильные (и частые) магнитные бури.
Фото: https://tesis.xras.ru/
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