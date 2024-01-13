Так, на развитие туризма в Суздале и Муроме отложено более 480 миллионов рублей.

В 2024 году во Владимирской области появится 10 новых глэмпингов. На эти цели власти выделили 150 миллионов рублей. Источник таких денег – федеральный бюджет.Большее количество таких мобильных комплексов, позволяющие совместить и комфорт отеля, и красоту природу, будут построены под Суздалем. Правда, в них будет всего 157 новых мест.Так, на развитие туризма в Суздале и Муроме отложено более 480 миллионов рублей. Власти должны обустроить на эти деньги территории туристических центров, оформить орт-объекты, фотозоны и прочие архитектурные формы и места притяжения туристов. Кроме того, планируется построить пару гостиниц в Муроме.