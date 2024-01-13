В апреле 2024 года жителей Владимирской области ждет открытие склада «Вайлдберриз» в Собинском...

В апреле 2024 года жителей Владимирской области ждет открытие склада «Вайлдберриз» в Собинском районе.12 января первый заместитель Губернатора Александр Ремига провёл пресс-конференцию, ключевой темой которой стали предварительные итоги экономического развития Владимирской области в 2023 году.Цифры, как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, не окончательные, проанализированы показатели за первые 10 месяцев прошлого года, но они позволяют говорить о сложившихся тенденциях.«Закончили год с позитивной динамикой. Оборот организаций составил порядка 1,75 триллиона рублей – более 115 процентов к аналогичному периоду 2022 года. Индекс промышленного производства достиг 109,4 процента, а по обрабатывающим производствам – 110,9 процента. Рост объёма инвестиций в основной капитал – более чем на 5 процентов в сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года – и это рекордный показатель», – отметил Александр Ремига.В регионе реализуется ряд крупных и значимых проектов такими компаниями, как ВПО «Точмаш», «Вайлдберриз», «Лузалес-Владимир» и другие.Планируемый объём инвестиций – свыше 30 млрд рублей.На пресс-конференции зашла речь и об открытии склада «Вайлдберриз». Как стало известно, откроется он в апреле 2024 года - в Собинском районе, близ деревни Хрястово.Открытие распределительного центра будет происходить поэтапно. Весной планируется запуск первой очереди - работа закипит на 45 тыс. кв. метров из 170.В полную силу центр должен заработать к лету 2024 года. В планах - создание 7,5 тысяч рабочих мест.Фото: freepik.com