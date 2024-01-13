В Коврове командир отделения пожарно-спасательной части вывел людей из горящего дома. Об этой...

В Коврове командир отделения пожарно-спасательной части вывел людей из горящего дома.Об этой истории рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Ещё 10 января, не находясь на смене, Александр Чурнысов (командир отделения пожарно-спасательной части №4 города Коврова), заметил дым, который шел из частного деревянного дома.Войдя в горящее жилище (на улице 2-я Овражная), мужчина быстро вывел людей, прежде вызвав коллег по телефону «101».Пожарные быстро приступили к тушению, предотвратив распространение огня на соседние дома.В результате пожара были повреждены конструкции и мебель на площади 225 квадратных метров. Но, к счастью, погибших и пострадавших нет.В данный момент причина пожара устанавливается.Фото и видео: пресс-служба МЧС России по Владимирской области