В Роспотребнадзор поступило более 160 жалоб на качество воды от жителей Владимирской области Более...

В Роспотребнадзор поступило более 160 жалоб на качество воды от жителей Владимирской областиБолее 160 обращений, связанных с качеством питьевой воды и водоснабжением, получили за минувший (2023-й) год сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.Лабораторно исследовано более 5300 проб питьевой воды в распределительной сети.В отношении 31 контролируемого лица управлением проведены проверки, по итогам наложено штрафов более чем на 650 тысяч рублей.Подано 10 исков в суд о нарушении санитарного законодательства в области водоснабжения и водоотведения.Также подведены региональные итоги федерального проекта "Чистая вода". С начала его действия (с 2018 года) во Владимирской области модернизированы системы водоподготовки и водоснабжения в Меленках, в Юрьеве-Польском, Лакинске, Киржаче, в Гусь-Хрустальном, Гороховецком, Муромском и Ковровском районах.