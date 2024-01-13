В Суздале местных жителей радует «в один миг» построенный спуск от Спасо-Евфимиева...

В Суздале местных жителей радует «в один миг» построенный спуск от Спасо-Евфимиева монастыря.Валерий Царёв — известный гид и экскурсовод Суздаля ещё с 25 декабря начал наблюдать за оперативным строительством долгожданного спуска. Вот что он опубликовал в своих социальных сетях:«На этом месте будет заложён..!" Не город, конечно - в охранной зоне объекта ЮНЕСКО мало что можно строить (разве - киношные декорации, с обязательством их убрать). Скажу так: побратим Киржачского Типографского моста (признанного самым длинным пешеходным мостом в России - сертификат № 01133 "Книги рекордов России").И не совсем мост, конечно, но, тем не менее, конструкция полезная не только для мамочек с детьми или стариков…Кстати, рабочие мне рассказали, как подходил 90-летний дед с клюкой и радовался, мол, сколько тут жил, всегда этого ждал, и вот, наконец, дождался.От второй башни Спасо-Евфимиева монастыря известный Киржачский меценат начал стоить деревянную лестницу - спуск к «лавам» через Каменку. В том месте, где и туристам и жителям хоть зимой, хоть летом (особенно после дождя) подниматься в гору был тот ещё "квест"...»В процессе строительства, фото Валерия ЦарёваС последним точно не поспоришь. Все, кто хотя-бы раз бывал в Суздале — обращал на это внимание. И вот, Евгений Фёдоров закончил строительство долгожданного спуска.Кстати, отмечается, что новая лестница - из сосны. Валерий Царёв тонко подмечает:«… Строительство этой долгожданной для суздальцев и гостей города лестницы было энергичное и кратковременное (в отличии от некоторых других реконструкций начатых, но не всегда законченных в Суздале), что меня, давно знакомого с творчеством этого Киржачского мецената, совершенно не удивило!»Результат работ - готовый спуск. Кадры Валерия Царёва.Кстати:В это же время во Владимирской области возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество с использованием служебного положения. Следствие будет изучать, как и из чего строилась туристическая тропа между Спасо-Евфимиевым и Александровским монастырями, за которую город-музей должен был отдать более 30 миллионов рублей. Проектом был предусмотрен демонтаж покрытий — как бетонных, так и асфальтовой крошки, вырубка больных деревьев, расчистка оврага от бурелома. Планировалось восстановление брусчатки на территории Александровского монастыря и замена дорожных покрытий на улице Гастева, обустройство смотровой площадки с видом на Каменку. Связующим этапом должен был стать пешеходный мост через овраг и пр. Увы, многое так и не было реализовано.Фото, видео: https://vk.com/id216330545