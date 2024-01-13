В вузах Владимирской области платное обучение может подорожать на 10-12%. Речь идёт не только про...

В вузах Владимирской области платное обучение может подорожать на 10-12%.Речь идёт не только про наш регион, но и про всю Россию. «В новом учебном году — с 2024 по 2025 год — оно может подорожать на 10–12%… » Об этом «Известиям» сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.«На повышение стоимости обучения будет влиять целый ряд причин. Во-первых, это увеличение затрат вузов на оборудование и программное обеспечение, так как импортные поставщики уходят с рынка, а заменить их особо некем. Конечно, есть отечественные разработки, но, чтобы их внедрить в образование, нужны деньги. Во-вторых, свою роль сыграет существенное увеличение цен на услуги ЖКХ, которые не повышались в 2023 году, и электроэнергию. В-третьих, учебным заведениями необходимо будет компенсировать рост зарплат педагогам-специалистам», — пояснил он.С этим мнением согласны в государственных и коммерческих учебных заведениях, с представителями которых пообщались «Известия».Управляющий директор Московского технологического института (МТИ) Андрей Рачинский, в свою очередь, пояснил, что формирование стоимости образовательных программ — сложный процесс, который должен учитывать множество факторов. Прежде всего это форма обучения, расходы вуза на образовательные процессы и спрос на направление.Фото: freepik.com