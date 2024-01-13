Владимирскую область накроет гребень морозного и сухого скандинавского антициклона. По данным...

Владимирскую область накроет гребень морозного и сухого скандинавского антициклона.По данным синоптика, ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в субботу — 13 января в Центральную Россию и наш регион заглянул гребень морозного и сухого скандинавского антициклона. А это значит, что покажется солнце, температура окажется на 9-10° ниже климатической нормы.А вот днём 14 января, по данным Гидрометцентра России, вновь закружит снег, во Владимирской области прогнозируется до -18°. Ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 744 мм ртутного столба. Магнитное поле — спокойное.С началом следующей недели (15 января) ожидается рост температуры. В понедельник и во вторник показания термометров даже слегка превысят климатические рамки, а в среду температурный маятник вновь качнётся в сторону морозов, отмечает Михаил Леус.Ждут ли Владимирскую область и наших соседей в Московском регионе - Крещенские морозы, пока неизвестно – дело в том, что начавшиеся колебания температуры, из крепких морозов в относительное тепло, и обратно, продолжатся.Народный прогноз погоды на 14 января:«Оттепель пророчит прохладные летние дни»;«Если утром идет снег, то зима будет снежной, а весна наступит поздно»;«Мелкий и легкий снег – к скорому улучшению погоды, потеплению»;«Яркие звезды на небе предвещают крепкие морозы»;«Радужные столбы по бокам солнца или красноватый столб через солнечный диск – к устойчивой малооблачной погоде».Фото: freepik.com