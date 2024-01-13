Владимирскую область накроет гребень морозного и сухого скандинавского антициклона.
По данным...
Владимирскую область накроет гребень морозного и сухого скандинавского антициклона.
По данным синоптика, ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в субботу — 13 января в Центральную Россию и наш регион заглянул гребень морозного и сухого скандинавского антициклона. А это значит, что покажется солнце, температура окажется на 9-10° ниже климатической нормы.
А вот днём 14 января, по данным Гидрометцентра России, вновь закружит снег, во Владимирской области прогнозируется до -18°. Ветер — юго-западный, до 3 метров в секунду. Атмосферное давление — 744 мм ртутного столба. Магнитное поле — спокойное.
С началом следующей недели (15 января) ожидается рост температуры. В понедельник и во вторник показания термометров даже слегка превысят климатические рамки, а в среду температурный маятник вновь качнётся в сторону морозов, отмечает Михаил Леус.
Ждут ли Владимирскую область и наших соседей в Московском регионе - Крещенские морозы, пока неизвестно – дело в том, что начавшиеся колебания температуры, из крепких морозов в относительное тепло, и обратно, продолжатся.
Народный прогноз погоды на 14 января:
«Оттепель пророчит прохладные летние дни»;
«Если утром идет снег, то зима будет снежной, а весна наступит поздно»;
«Мелкий и легкий снег – к скорому улучшению погоды, потеплению»;
«Яркие звезды на небе предвещают крепкие морозы»;
«Радужные столбы по бокам солнца или красноватый столб через солнечный диск – к устойчивой малооблачной погоде».
Фото: freepik.com