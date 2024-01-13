Заброшенный парк у ДТЮ, расположенный на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта, планируют начать благоустраивать с 15 января. Для начала планируют спилить старые деревья, сообщили

Заброшенный парк у ДТЮ, расположенный на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта, планируют начать благоустраивать с 15 января. Для начала планируют спилить старые деревья, сообщили в пресс-службе мэрии города. Проект благоустройств предусматривает создание велодорожек, автомобильной дороги, тротуаров и парковочной зоны. Также планируется укрепление берегов прудов на территории парка ДТЮ. Парк в центре города пустует уже