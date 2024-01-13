Во Владимире в канун Нового года работник сетевого магазина решил потратить «выручку» на...

Во Владимире в канун Нового года работник сетевого магазина решил потратить «выручку» на «ставки».Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в конце декабря в полицию обратился представитель сетевого магазина. Выяснилось, что из сейфа организации были похищены 110 тысяч рублей.Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Владимиру провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили круг лиц, у которых был доступ к сейфу.Как итог: по подозрению в причастности к пропаже был задержан 23-летний местный житель, являющийся сотрудником организации.Выяснилось, что мужчина, используя служебное положение, действительно забрал из сейфа наличные. И в дальнейшем он потратил их на ставки (азартные игры).В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам "присвоения".При этом уточняется, что в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik.com