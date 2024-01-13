Во Владимире в канун Нового года работник сетевого магазина решил потратить «выручку» на...
Во Владимире в канун Нового года работник сетевого магазина решил потратить «выручку» на «ставки».
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в конце декабря в полицию обратился представитель сетевого магазина. Выяснилось, что из сейфа организации были похищены 110 тысяч рублей.
Сотрудники ОЭБиПК УМВД России по городу Владимиру провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили круг лиц, у которых был доступ к сейфу.
Как итог: по подозрению в причастности к пропаже был задержан 23-летний местный житель, являющийся сотрудником организации.
Выяснилось, что мужчина, используя служебное положение, действительно забрал из сейфа наличные. И в дальнейшем он потратил их на ставки (азартные игры).
В данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам "присвоения".
При этом уточняется, что в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Фото: freepik.com