Во Владимирской области впервые за 6 лет родилась тройня. Об этом сообщили в пресс-службе...

Во Владимирской области впервые за 6 лет родилась тройня.Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Владимирской области.Тройня родилась в областном перинатальном центре.«11 января в ОПЦ родоразрешили 21-летнюю женщину из Коврова. Путем кесарева сечения появились на свет две девочки и один мальчик весом 1900, 1430 и 1960 граммов. Беременность наступила самостоятельно. В наследственности были двойни. Мама чувствует себя нормально, малыши - соответственно сроку беременности. Пока они находятся в реанимационном отделении...» - пояснили в Минздраве Владимирской области.Любопытно, но в нашем регионе уже несколько лет не появлялись на свет тройняшки.Последний случай зарегистрирован 6 лет назад - в декабре 2018 года в этом же Областном перинатальном центре.За 11 дней 2024 года ковровчане "отметились" уже дважды. Первым в этом году во Владимирской области родился малыш по имени Лев у пары из Коврова.И вот теперь тройня - и тоже в ковровской семье!Фото: freepik.com; https://vk.com/minzdrav_vo