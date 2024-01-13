Во Владимирской области за вырубку леса в особо крупном размере возбуждено уголовное...

Во Владимирской области за вырубку леса в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.Выяснилось, что из ФГБУ «Рослесинфорг» в ГКУ ВО «Андреевское лесничество» поступила информация о выявлении факта незаконной рубки леса «в квартале 1 - выделе 9 Воровского участкового лесничества».Как оказалось, в соответствии с договором аренды земля была предоставлена ООО «Владимирский ЛПК» под заготовку древесины для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.В пресс-службе прокуратуры Владимирской области поясняют:«… Должностными лицами ГКУ ВО «Андреевское лесничество» посредством проверки на местности подтверждён факт рубки арендатором лесных насаждений в отсутствие обязательной в таком случае лесной декларации. Ущерб на площади 0,4 га превысил 900 тыс рублей. Материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»)…»Кроме того, в Кольчугинский городской суд было направлено исковое заявление о взыскании с ООО «Владимирский ЛПК» причинённого ущерба.В данный момент требования прокурора удовлетворены, а исполнение решения контролируется природоохранной прокуратурой.Фото: freepik.com