Во Владимирской области жители деревень Торжково и Тимерево вынуждены ездить по опасной...

Во Владимирской области жители деревень Торжково и Тимерево вынуждены ездить по опасной дороге.Как стало известно, прокуратурой Судогодского района была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.Выяснилось, что автомобильная дорога от деревни Торжково до деревни Тимерево не соответствует требованиям к эксплуатационному состоянию.Например, отсутствует твердое покрытие, а также - с проезжей части не обеспечен водоотвод.«На всем протяжении автомобильной дороги имеются множественные просадки и колеи, «дорожная одежда» не обустроена. По фактам выявленных нарушений прокуратурой в администрацию района вносилось представление, однако действенных мер, направленных на приведение дороги в нормативное состояние, не принято, в связи с чем прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением...» - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уточняется, что в данный момент устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области