Завершился 3 этап межрегиональных соревнований по лыжным гонкам «Золотое кольцо», который проходил во Владимире. В минувший четверг в парке “Дружба” на лыжню встали более 170

Завершился 3 этап межрегиональных соревнований по лыжным гонкам «Золотое кольцо», который проходил во Владимире. В минувший четверг в парке “Дружба” на лыжню встали более 170 спортсменов от 12 до 15 лет из спортивных школ ЦФО. Первое место среди девушек 2008-2009 года рождения заняла Татьяна Ионова из Киржача, Анастасии Маркина из Мурома стала лучшей в категории