Жители из села Кидекша Владимирской области рассказали о своих семейных традициях на Рождество,...

Жители из села Кидекша Владимирской области рассказали о своих семейных традициях на Рождество, Крещение и ПасхуБольшая семья Алексея Осетрова и Ольги Андерсон (брата и сестры) из Суздальского района 6-й год подряд радует жителей села Кидекша колядками, накануне Рождества Христова. И вот уже более 30 лет они окунаются в прорубь после ночного крестного хода и освящения воды в проруби на Крещение.Сложно ли сохранять традиции в наше непростое время? Как проходят современные колядки в Кидекше? Не страшно ли окунаться в ледяную прорубь в Крещение?«Нам хотелось возродить эту традицию и порадовать жителей села!»- Вот уже 6-й год подряд мы радуем жителей села Кидекша колядками, накануне Рождества Христова. Это старинная традиция наших предков, которая передавалась из поколения в поколение долгие годы. Нам захотелось возродить это и порадовать жителей села, устроить для них настоящий праздник. Это очень важно, потому что такие мероприятия очень объединяют людей, и детей, и взрослых. В сложные времена — это особенно нужно. Как сказал великий русский учёный Михаил Ломоносов: “Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего”. Поэтому так важно чтить и возрождать традиции, и показывать пример младшему поколению, ведь с нами всегда колядуют дети.Алексей и Ольга рассказали, что тщательно готовятся к колядованию каждый год, репетируют и дорабатывают программу, исходя из опыта прошлых лет. Если по началу это были только небольшие детали (одна звезда и мешок для подарков), то в последующие годы семья продумывала костюмы, реквизит, сделали большие сани, несколько Вифлеемских звёзд с месяцем, разучивали новые колядки. И, конечно, одним бы это всё придумать и сделать вряд ли получилось. Важна поддержка друзей и творческого (музыкального) коллектива.- Мы изучаем как раньше проводились колядования, в том числе по литературе, кино, консультируемся с собирателями фольклора и старожилами окрестностей. Каждый год к нам присоединяется все больше народу, тех, кто тоже желает поколядовать – взрослые, молодежь, дети! И заметно, как жители Кидекши стали тепло нас встречать. Когда мы пошли колядовать первый раз, это было для всех неожиданностью, люди не верили своим глазам, но очень радовались такому сюрпризу. Сейчас все нас очень ждут и готовятся к нашему приходу, накрывают столы, встречают как самых дорогих гостей, щедро одаривают подарками, благодарят. Получается настоящий волшебный праздник!В этом году колядование проходило совместно с фольклорным коллективом “Владимирская вечора”, который внес свой ценный вклад и традиционное народное звучание. Они, как истинные знатоки и ценители фольклора, украсили своим участием этот вечер.Также к семье присоединились активные жители соседних сёл Красное и Троица-Берег.- Мы обошли все село, - рассказывает Алексей Осетров. - Заранее оповестили жителей, что будем заходить в те дома, где горит свет. В программе были приветственные и поздравительные песни, колядки, смешные стишки, пожелания всех благ хозяевам в наступившем году. В ответ мы получали слова благодарности, приятные эмоции с обоих сторон и, конечно, полный мешок вкусных угощений. Кто чем богат: денежкой, шоколадкой, колбасой... - все принимаем с благодарностью и кланяемся щедрым хозяевам. В самом конце колядования, обычно это уже происходит за полночь, мы делим мешок с «наколядованным» между всеми участниками. Конечно, это – не главное, нас интересует сам процесс. Бесценно видеть радостные эмоции хозяев и нести свет Вифлеемской звезды всему народу! “Радуйся вся земля, Сын Божий народился” - поём мы в своих колядках.Действительно, великое чудо в эту ночь совершилось. Родился Спаситель мира - Солнце Правды - Иисус Христос, и это самое важно. Даже далёкие от религии и церкви люди чувствуют что-то особенное и таинственное в эту святую ночь, начинают задумываться над смыслом праздника, ждут подарков и чудес.Чтобы обойти все дома в Кидекше дружной компании потребовалось около 5-6 часов при сильном морозе.На заметку!13 января (по старому стилю 31 декабря) отмечают Васильев вечер или Васильеву коляду. В этот день молодежь ходила по домам, пела колядки, их также называли «щедровками».“Уже больше 30 лет наша семья на Крещение окунается в прорубь...»Но это ещё не всё. Уже больше 30 лет, как мы и говорили, семья Алексея и Ольги окунается в прорубь после ночного крестного хода и освящения воды в проруби.- Многие из нас окунаются с самого детства, - рассказывает Ольга. - Поначалу это делали только несколько человек из нашей семьи, а теперь это довольно масштабное мероприятие. В эту ночь собираются сотни людей! Эмоции такие, как будто заново родился, очистился, становится очень легко, даже весело и тепло! Преобладает чувство эйфории, и эти ощущения остаются с тобой ещё надолго, почти на весь год.Чтобы окунуться в крещенскую прорубь ничего особенного делать не нужно, подчеркивает Алексей, но есть определенные нюансы:– Мы категорически не советуем принимать алкоголь до погружения, это может быть опасно для жизни. У нас в Кидекше - одно из официальных мест для крещенских купаний в Суздальском районе, оборудованное для безопасного омовения. С собой рекомендуется брать полотенце, теплую одежду, обувь, чтобы все легко и быстро можно было снять - надеть. Перед погружением в холодную прорубь врачи рекомендуют разогреть тело, выполнив разминку, пробежку или согревающие упражнения. Также не лишним будет термос с горячим чаем, чтобы быстро согреться и не простудиться после окунания, особенно, если организм не закаленный.И самое главное, важна ВЕРА. Это не просто «купание», а особенный момент.- Мы погружаемся в прорубь не просто как в обычную ледяную воду после бани, а в освященную особым чином воду, благоговейно, отдавая дань событию, произошедшему две тысячи лет назад на реке Иордан. Поэтому, когда человек окунается, он троекратно осеняет себя крестным знамением в знак исповедания христианской веры. Многие в этот момент просят Бога исцелить какие-то свои болезни и недуги, и чудо иногда случается: “По вере вашей да будет вам”.Кидекша исторически является неким центром притяжения для паломников и гостей со всех уголков не только нашей родины, но из других стран, ведь здесь расположен древний памятник архитектуры белокаменного зодчества – Церковь святых Бориса и Глеба, построенная в 12 веке, и само место очень богато и уникально своей историей.А что же в Пасху? В этот день традиционно проходят большие праздничные службы в храме.- Мы всегда печем куличи, делаем творожную пасху, красим яйца, готовим вкусные блюда. И к нам приезжают гости. После главной ночной пасхальной службы мы собираемся за общим праздничным столом… - делятся Алексей и Ольга.Во все времена традиции предков считались неотъемлемой частью культуры любого народа. Их сохранение и преумножение лежали в основе развития общества. И здорово, что во Владимирской области есть семьи, которые возрождают забытые традиции. Суздальский район в этом смысле — уникальное место!Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото и видео из личного архива Алексея Осетрова и Ольги Андерсон