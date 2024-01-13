Жители Владимира рассказали о своих самых безрассудных поступках в 2023 году. Сервис Superjob...

Жители Владимира рассказали о своих самых безрассудных поступках в 2023 году.Сервис Superjob поделился любопытной статистикой. Как выяснилось, мужчины из Владимира чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим, а также не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку.Женщины же не могут объяснить такие свои решения, как смена имиджа или спонтанное путешествие.Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 30% против 25%.Лишь 27% владимирцев в 2023 году не совершали безрассудных поступков.За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 11% опрошенных жителей областного центра.7% опрошенных своей главной авантюрой года считают - вступление в отношения. Еще 5% — ремонт.4% удивляются своему же решению отправиться в путешествие.По 3% горожан корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом.Опрометчивым решением для 2% горожан было оформление кредита.2% не понимают, как решились на смену имиджа (например, стрижку, тату или пирсинг).Еще 2% своим главным безрассудством года считают чрезмерное доверие людям.Для 2% чистой воды безрассудством оказался переезд.Среди других безрассудных поступков в 2023 году жители Владимира называли: отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже и приобретение домашнего животного.Фото: freepik.com