Распространение коронавируса изменило планы на отпуск 12 процентов россиян, согласно данным опроса сервиса Работа.ру.

Распространение коронавируса изменило планы на отпуск 12 процентов россиян, согласно данным опроса сервиса "Работа.ру".Из них 6 процентов решили отказаться от отпуска, а остальные изменили маршрут и отказались от отдыха на курортах Азии.Только пятая часть россиян планирует отпуск в ближайшие несколько месяцев. Остальные 80 процентов не планирует отпуск.91 процент работодателей проигнорировал вирус. А 5 процентов опрошенных россиян сообщили, что на работе им выдали медицинские маски. Трем процентам отменили командировки, а одному проценту опрошенных разрешили работать из дома."Согласно данным более раннего исследования Работа.ру, треть жителей России продолжают ходить в офис с простудой. Привычка переносить болезни “на ногах” и общая беспечность могут оказаться опаснее любого вируса из Азии", — заявила Ксения Курникова, директор по маркетингу сервиса Работа.ру.По последним данным 7 россиян находятся на борту круизного лайнера Westerdam, который прервал свою путешествие из-за коронавируса. Этот лайнер не поместили в карантин, как другие.