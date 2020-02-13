13.02.2020

2020-02-13 11:00:03

13 февраля в истории: солдат провожали из Владимира на русско-японскую войну

В этот день в 1904 году во Владимире состоялись проводы батальона на Русско-японскую войну. Из Владимирской губернии в 1904 году было призвано почти 18 тысяч человек. Толпа, провожающая батальон, после напутственного молебна перед Успенским собором, сопровождала его до вокзала. Известно, что владимирцы служили на легендарных крейсерах «Варяг» и «Аврора». Жители Владимирской губернии участвовали в сборе средств по «подписке на усиление военного флота России».