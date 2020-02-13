После смерти в Чертановском райсуде Москвы 71-летнего экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье Халатность. СК выясняет, как он пронес в суд наградной пистолет. Адвокат считает, что человек с опытом может обмануть любого.

После смерти в Чертановском райсуде Москвы 71-летнего экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Халатность".Как сообщалось ранее, Свиридов, у которого был рак четвертой стадии, услышав приговор суда, причинил себе смертельное ранение.Во время осмотра места происшествия следователи изъяли наградное оружие, принадлежавшее погибшему, отмечается на сайте СК РФ.Прибывшим медикам спасти его не удалось.Сейчас в Чертановском суде столицы работают следователи и криминалисты, допрашиваются участники судебного процесса и очевидцы, изымаются записи с камер видеонаблюдения.Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников Службы судебных приставов и должностных лиц, которые отвечают за организацию пропускного и внутриобъектового режима."Также будет проверена работа установленных при входе в здание суда металлодетекторов, предназначенных для обнаружения запрещенных к проносу предметов", — говорится в сообщении ведомства.В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы.Тем временем, во ФСИН сообщили, что их бывший сотрудник Виктор Свиридов именным оружием не награждался.Как сообщили ТАСС в пресс-бюро Службы, Свиридов работал во ФСИН с 2012-го по 2014 год на гражданской должности, "аттестованным сотрудником не являлся", а в 2014-м уволился по собственному желанию.Адвокат Свиридова Григорий Иванищев в комментарии изданию "Подъем" сообщил, что его клиент "был сотрудником МВД, ушел на пенсию"."То есть заслужил наградное оружие", — сказал адвокат.Он предположил, что Свиридов "обладал соответствующим опытом" проноса оружия.По его словам, человек, обладающий определенным опытом, "может, условно говоря, обмануть любого человека, у которого этот опыт не такой значительный".Поэтому, считает Иванищев, "ставить в вину службе судебных приставов то, что у них была недостаточно организована безопасность, нельзя"."Меня, например, досматривали. Никаких замечаний у меня к сотрудникам не было", – добавил адвокат.Ранее сообщалось, что (по неподтвержденным данным) рамка металлоискателя на входе в задние Чертановского суда не работала, и приставы всех досматривали лично.Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у экс-замдиректора ведомства Александра Сапожникова, ему назначили наказание, как говорилось в сообщении суда, "ниже низшего предела" — 3 года с отбыванием в колонии строгого режима, но он до последнего свою вину отрицал.