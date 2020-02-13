Компания Apple стала новым членом Альянса FIDO (Fast Identification Online, быстрая идентификация онлайн), занимающегося разработкой стандарта беспарольного доступа

Компания Apple стала новым членом Альянса FIDO (Fast Identification Online, быстрая идентификация онлайн), занимающегося разработкой стандарта беспарольного доступа. В состав этой организации уже входят лидеры IT-отрасли, такие как Google, Microsoft, Samsung, Amazon, ARM и Intel, а также крупные финансовые компании, наряду с ING, Mastercard, Paypal и Visa.Альянс FIDO выступает за замену паролей, которые могут быть легко украдены или забыты, биометрической аутентификацией (сканером отпечатков пальцев, камерой с распознаванием лиц) и физическими ключами (USB-брелком, "умными" часами). Это снижает вероятность того, что кодовая фраза, скомпрометированная на одном сайте, может быть использована на другом.Вступление Apple в FIDO означает, что возможность беспарольной аутентификации появится на большом количестве устройств с iOS и macOS, пишет 9to5Mac. Пока поддержка ограничена: например, пользователи могут снимать блокировку с компьютеров Mac, подтверждая вход систему через Apple Watch, или "представляться" айфону посредством сканера лица Face ID.В декабре прошлого года Apple реализовала в iOS поддержку физических ключей безопасности на системном уровне. Усиленная защита может быть включена для любого приложения или сайта в браузере Safari.Начиная с версии 13.3, iOS поддерживает любое FIDO2-совместимое устройство с USB-C, NFC и Lightning. Подключив брелок к iPhone или iPad, пользователи могут входить в аккаунты без ввода пароля или кода из СМС - в частности, в Gmail, Dropbox, Twitter, Outlook и Facebook.