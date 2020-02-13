В Астрахани женщине отказали в полагающихся выплатах. Произошло это потому, что двое из трех рожденных ею детей умерли, не прожив и 10 минут. Власти отказывают в выплатах на ребенка, поскольку он не первенец.

В Астрахани женщине отказали в полагающихся выплатах. Произошло это потому, что двое из трех рожденных ею младенцев умерли, не прожив и 10 минут.Об этой истории во время приема узнал и затем рассказал о ней в своем "Фейсбуке" руководитель астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин."Власти ей (роженице) отказывают в выплатах на ребенка, поскольку он, мол, не первенец", — написал Шеин и пообещал, что будет лично заниматься этим вопросом.В местных СМИ и соцсетях эта история вызвала шквал возмущений.Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию предложил увеличить сумму выплаты для семей с двумя детьми до 616 тысяч 617 рублей, а впервые сертификат на маткапитал на сумму 466 тысяч 617 рублей можно будет получить при рождении или усыновлении первого ребенка.