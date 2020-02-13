Болгария ожидает от Газпрома значительного снижения цен на газ в ближайшее время, следует из сообщения национального оператора Булгаргаз.

Болгария ожидает от "Газпрома" "значительного снижения" цен на газ в ближайшее время, следует из сообщения национального оператора "Булгаргаз"."Булгаргаз" ожидает снижение цены в стране на природный газ с начала марта 2020 года."Булгаргаз" ведет переговоры с ООО "Газпром экспорт" (экспортное подразделение "Газпрома") о снижении цены поставок природного газа для страны. Ожидается, что к концу февраля 2020 года обе стороны согласятся, и цена на природный газ для болгарского рынка будет значительно снижена", — сообщается в пресс-релизе болгарской компании.Болгария начала вести переговоры о пересмотре цены после обвала цен на газ в Европе в конце года. Кроме этого, с начала января 2020 года начались поставки газа в Болгарию по газопроводу "Турецкий поток" из России через Турцию.Цена газа на европейских площадках снижается с осени прошлого года и ускорилась к концу года.На нидерландском крупнейшем хабе Европы Title Transfer Facility (TTF) цена газа по ближайшим контрактам снизились в феврале до минимального уровня с января 2005 года. Цены на газ так быстро снизились в середине зимы впервые.