Чемпионка Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф будет выступать под российским флагом. Сама Татьяна подтвердила свое желание сменить спортивное гражданство и представлять Россию на международных соревнованиях.

Чемпионка Европы среди юниоров по плаванию Татьяна Белоногофф будет выступать под российским флагом. Сама Татьяна подтвердила свое желание сменить спортивное гражданство и представлять Россию на международных соревнованиях.Британская спортсменка русского происхождения в 2018 году завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы в плавании брассом на дистанции 50 метров. С февраля 2019 Татьяна тренируется у Ирины Вятчаниной, которая в свое время дала путевку в жизнь Юлии Ефимовой. Белоногофф планирует выступить на чемпионате России и отобраться в сборную страны для участия в чемпионатах Европы и мира."Я родилась в Англии, но всегда считала себя русской. У меня есть российское гражданство и все необходимые документы для выступления за сборную России. Я считаю свой переход правильным поступком", — приводит слова Татьяны РИА Новости.