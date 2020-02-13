Испанская полиция арестовала Эмилио Лозойу, бывшего исполнительного директора государственной нефтяной компании Мексики Pemex, передает агентство Reuters.

Испанская полиция арестовала Эмилио Лозойу, бывшего исполнительного директора государственной нефтяной компании Мексики Pemex, передает агентство Reuters.Отмечается, что это стало первой громкой победой в борьбе с коррупцией президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и его администрации.Лозойу никто не видел на публике с середины 2019 года, он обвиняется в коррупции, а также во взяточничестве и отмывании денежных средств при участии бразильской строительной компании Odebrecht.Как сообщили представители правоохранительных органов Испании, Лозойа был задержан в испанском городе Малага.В агентстве отмечается, что заключение под стражу Лозойи является серьезным политическим шагом для президента Обрадора, поскольку он является политиком левого толка, который пришел к власти на фоне заявлений о масштабной кампании по борьбе с коррупцией.Лозойа, обвинения против которого в Мексике были выдвинуты еще в 2019 году, был одним из ближайших помощников бывшего президента Энрике Пенья Ньето и руководил компанией Petróleos Mexicanos, более известной как Pemex, с 2012 по 2016 год.